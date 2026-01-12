Oggi 12 gennaio Santa Margherita Bourgeoys | la pioniera nella formazione delle ragazze

Oggi, 12 gennaio, ricordiamo Santa Margherita Bourgeoys, pioniera nell’educazione femminile. Fondatrice della Congregazione delle Suore di Notre-Dame, dedicò la sua vita alla formazione delle giovani, promuovendo l’istruzione e l’indipendenza femminile. La sua opera ha avuto un impatto duraturo nel campo dell’educazione, contribuendo a migliorare le opportunità per le ragazze in tempi in cui l’istruzione femminile era ancora poco diffusa.

Santa Margherita Bourgeoys, fondatrice della Congregazione delle Suore di Notre-Dame, spese la sua vita in missione per educare le ragazze. Il 12 gennaio ricorre la memoria liturgica di Santa Margherita Bourgeoys, che, nel XVII secolo, ha consacrato la sua vita al Signore e l'ha spesa in missione dedicandosi principalmente all'educazione e alla formazione delle ragazze.

