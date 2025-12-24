Domenica 28 dicembre a Santa Margherita Ligure arriva l'evento clou del calendario natalizio 2025, ovvero la Santa's Christmas Parade. A guidarla, non una carrozza qualunque, ma la grande Carrozza Incantata che ha sfilato per le vie di Madrid nel 2024 in occasione dell'accensione delle luminarie. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Il Natale a Santa Margherita Ligure si accende con il Santa Claus Village

Leggi anche: Castagnata degli Alpini a Santa Margherita Ligure con caldarroste e bevande

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

A Santa Margherita Ligure la “Santa’s Christmas Parade”; Santa Claus è arrivato in città tra gospel e abeti alti fino a dieci metri; A Christmas Carol; Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 20 e domenica 21 dicembre.

Santa's Christmas Parade a Santa Margherita con Carrozza Incantata e tante sorprese - Domenica 28 dicembre a Santa Margherita Ligure arriva l'evento clou del calendario natalizio 2025, ovvero la Santa's Christmas Parade. genovatoday.it