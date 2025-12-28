Capodanno al Santa Claus Village di Santa Margherita con musica anni ' 80 e ' 90 e dj set

A Santa Margherita Ligure, il Capodanno 2026 si celebra al Santa Claus Village. Mercoledì 31 dicembre, dalle 11:30 alle 17, musica anni '80 e '90 accompagnano l'evento, con esibizioni a intervalli e un dj set. La giornata inizia ai Giardini a Mare, dove l’Associazione Dare propone una performance, offrendo un’occasione per salutare l’anno in modo semplice e conviviale.

Santa Margherita Ligure festeggia il Capodanno 2026 al Santa Claus Village. Mercoledì 31 dicembre dalle 11:30 alle 17 (esibizioni a intervalli) si parte con la performance ai Giardini a Mare a cura dell'Associazione Dare.A partire dalle 22, la festa si accende con il Veglione di Capodanno a cura.

A Santa Margherita Capodanno al Santa Claus village - Santa Margherita Ligure si prepara a vivere il Capodanno all'insegna della musica, per grandi e piccini, e con un occhio di riguardo alla sicurezza a agli animali confermando l'ordinanza sindacale che ... ansa.it

A Santa c'è il villaggio di Santa Claus ma non si farà Capodanno in piazza - Sono gli ultimi ritocchi prima del via: a Santa Margherita apre i battenti domani, alle 10. ilgiornale.it

