Nuovi autovelox a Roma | installazioni su GRA consolari e strade urbane ma è una bufala

Da funweek.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono circolate notizie sull’installazione di nuovi autovelox a Roma, lungo il GRA, le strade consolari e urbane. Tuttavia, si tratta di informazioni non confermate e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. È importante rimanere aggiornati tramite fonti affidabili per evitare fraintendimenti e conoscere eventuali modifiche alle modalità di controllo della velocità in città.

Roma si prepara a una nuova fase nei controlli sulla velocità, con l’installazione di numerosi nuovi autovelox. Questo è l’allarme lanciato in giro per il web, dove un messaggio partito da Whatsapp e diventato in breve virale sui social rivela che nei prossimi mesi sarebbero previste diverse novità su alcune delle principali arterie cittadine, dal Grande Raccordo Anulare alle grandi consolari, fino a diverse strade urbane molto trafficate. Il piano in questione interesserebbe sia il centro sia la periferia e punta a rafforzare il monitoraggio della velocità nei punti considerati più critici per sicurezza e incidentalità. 🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

