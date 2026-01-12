Nuovi autovelox a Roma | installazioni su GRA consolari e strade urbane ma è una bufala

Recentemente sono circolate notizie sull’installazione di nuovi autovelox a Roma, lungo il GRA, le strade consolari e urbane. Tuttavia, si tratta di informazioni non confermate e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. È importante rimanere aggiornati tramite fonti affidabili per evitare fraintendimenti e conoscere eventuali modifiche alle modalità di controllo della velocità in città.

Roma si prepara a una nuova fase nei controlli sulla velocità, con l'installazione di numerosi nuovi autovelox. Questo è l'allarme lanciato in giro per il web, dove un messaggio partito da Whatsapp e diventato in breve virale sui social rivela che nei prossimi mesi sarebbero previste diverse novità su alcune delle principali arterie cittadine, dal Grande Raccordo Anulare alle grandi consolari, fino a diverse strade urbane molto trafficate. Il piano in questione interesserebbe sia il centro sia la periferia e punta a rafforzare il monitoraggio della velocità nei punti considerati più critici per sicurezza e incidentalità.

Nuovi autovelox a Roma, una lista in rete allarma i romani. Patanè: "Un fake". Ecco dove sono davvero - Un lungo elenco di strade, condiviso su Whatsapp e Facebook, ha spaventato gli automobilisti. romatoday.it

Nuovi Autovelox: la lista che circola è falsa. Sta circolando nelle chat un messaggio con un lungo elenco di autovelox che sarebbero “attivi oggi” su diverse strade di Roma si tratta di una notizia falsa. Gli unici dispositivi attivi tra quelli presenti nella list - facebook.com facebook

Nuovi Autovelox: la lista che circola è falsa Attivi: Via Isacco Newton, Tangenziale est. Installato, non attivo: Via del Mare. Attivi da anni: Aurelia Invitiamo a consultare solo canali ufficiali e a non diffondere messaggi non verificati Info ow.ly/Njck50XTXK x.com

