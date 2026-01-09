Nuovi autovelox a Roma | installazioni su GRA consolari e strade urbane

A Roma sono in corso installazioni di nuovi autovelox lungo il Grande Raccordo Anulare, le strade consolari e le vie urbane. Questi dispositivi mirano a migliorare la sicurezza stradale e a garantire il rispetto dei limiti di velocità. L’intervento rappresenta un passo importante per la gestione del traffico e la prevenzione degli incidenti nella capitale.

Roma si prepara a una nuova fase nei controlli sulla velocità, con l'installazione di numerosi nuovi autovelox. Nei prossimi mesi sono previste diverse novità su alcune delle principali arterie cittadine, dal Grande Raccordo Anulare alle grandi consolari, fino a diverse strade urbane molto trafficate. Il piano in questione interessa sia il centro sia la periferia e punta a rafforzare il monitoraggio della velocità nei punti considerati più critici per sicurezza e incidentalità. Ma dove saranno installati questi nuovi dispositivi?

Roma tra nuovi limiti e controlli elettronici: autovelox, tutor e Zona 30 cambiano la viabilità della Capitale - La Capitale, già caratterizzata da traffico intenso e arterie congestionate, si prepara a vedere definitivamente attivi i nuovi impianti di con ... msn.com

Autovelox a Roma: nuovi dispositivi in arrivo, le strade interessate - Procede il piano di sicurezza stradale sulle arterie principali di Roma: il 15 dicembre 2025 saranno definitivamente attivati i nuovi autovelox, installati in estate e collaudati nelle settimane ... gazzetta.it

#Tgm ore 9 - Attivi in città quattro nuovi autovelox, sulla Tangenziale est e su viale Isacco Newton x.com

Roma Mobilità. . #Tgm ore 9 - Attivi in città quattro nuovi autovelox, sulla Tangenziale est e su viale Isacco Newton - facebook.com facebook

