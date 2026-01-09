Nuovi autovelox a Roma | installazioni su GRA consolari e strade urbane ma è una bufala

Recentemente sono circolate notizie sull’installazione di nuovi autovelox a Roma, in particolare sul GRA, nelle strade consolari e urbane. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a questi interventi. È importante seguire le comunicazioni delle autorità locali per aggiornamenti affidabili e evitare allarmismi ingiustificati.

Roma si prepara a una nuova fase nei controlli sulla velocità, con l'installazione di numerosi nuovi autovelox. Questo è l'allarme lanciato in giro per il web, dove un messaggio partito da Whatsapp e diventato in breve virale sui social rivela che nei prossimi mesi sarebbero previste diverse novità su alcune delle principali arterie cittadine, dal Grande Raccordo Anulare alle grandi consolari, fino a diverse strade urbane molto trafficate. Il piano in questione interesserebbe sia il centro sia la periferia e punta a rafforzare il monitoraggio della velocità nei punti considerati più critici per sicurezza e incidentalità.

