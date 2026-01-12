Nulla da fare per i neroverdi L’Inter prevale e cala il poker

Nella partita tra Inter e Sassuolo, i nerazzurri si impongono con un risultato di 4-0. La squadra di casa ha mostrato un buon livello di gioco, consolidando il proprio vantaggio nel corso dell'incontro. La partita si è conclusa senza grandi sorprese, evidenziando la superiorità dell’Inter in questa occasione. Di seguito, i dettagli e i momenti principali della sfida.

Inter 4 Sassuolo 0 Inter: Farronato; Della Mora, Bovio, Mackiewicz, Marello; Vukoje (27' s.t. Putsen), Cerpelletti (36' s.t. La Torre), Zarate (27' s.t. Mancuso); Mosconi (36' s.t. El Mahboubi), Iddrissou, Zouin (13' s.t. Pinotti) All. Carbone (Pentima, Conti, Sorino, Breda, Peletti) Sassuolo: Guri; Benvenuti, Sibilano, Appiah, Costabile; Seminari, Amendola (1' s.t. Petito), Weiss (13' s.t. Mussini); Frangella (27' s.t. Cardascio); Chiricallo (38' s.t. Gjyla), Kulla (27' s.t. Daldum). All. Bigica (Nyarko, Campani, De Dominicis, Acatullo, Barry, Tampieri) Reti: 39' p.t. Vukoje, 21' s.t. Zarate (rig.

