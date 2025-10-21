union sg inter 0 4 chivu cala il poker in champions league

(Adnkronos) – Vince ancora in Champions League l’Inter. Oggi, martedì 21 ottobre, i nerazzurri di Chivu hanno battuto i belgi dell’Union Saint-Gilloise 4-0 grazie ai gol, nel primo tempo, di Dumfries al 41? e Lautaro Martinez al 46?, e nella ripresa di Calhanoglu su rigore al 53? e di Pio Esposito al 76?. Grazie a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

