Serie A l’Inter cala il poker a San Siro | Como al tappeto

L’Inter stende il Como di Fabregas con un 4-0 perentorio: i nerazzurri mandano un messaggio perentorio alle rivali. L’Inter di Cristian Chivu manda ko il Como a San Siro con un sontuoso 4-0, conquistando la sua terza vittoria consecutiva. La formazione nerazzurra ha portato a casa i tre punti grazie ai gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. In attesa delle altre gare, la squadra meneghina si prende momentaneamente la vetta della classifica con 30 punti. Poker nerazzurro: Como ko a San Siro. L’Inter parte subito forte, sfiorando la via del gol prima con Lautaro e poi con Barella. 🔗 Leggi su Sportface.it