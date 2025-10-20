Buona la prima per Nicolini in Jazz | A Piacenza alcune delle voci più autorevoli del panorama internazionale

Ilpiacenza.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Cinque giorni di energia, creatività e grandi emozioni hanno decretato il successo della prima edizione di “Nicolini in Jazz”, il nuovo festival ideato dal Dipartimento di Jazz del Conservatorio Nicolini e diretto artisticamente da Massimiliano Rolff e Lucio Ferrara, che ha portato in città. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

