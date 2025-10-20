Buona la prima per Nicolini in Jazz | A Piacenza alcune delle voci più autorevoli del panorama internazionale
«Cinque giorni di energia, creatività e grandi emozioni hanno decretato il successo della prima edizione di “Nicolini in Jazz”, il nuovo festival ideato dal Dipartimento di Jazz del Conservatorio Nicolini e diretto artisticamente da Massimiliano Rolff e Lucio Ferrara, che ha portato in città. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Nasce il Festival “Nicolini in Jazz” dal 15 al 19 ottobre a Piacenza - Dal 15 al 19 ottobre 2025 il Conservatorio Nicolini accende i riflettori sulla prima edizione di “Nicolini in Jazz”, il nuovo Festival ideato e curato dal Dipartimento di Jazz dell’Università musicale ... Lo riporta radiowebitalia.it
Piacenza si accende con "Nicolini in Jazz": cinque giorni di musica, maestri e giovani talenti - Da mercoledì 15 a domenica 19 ottobre il Conservatorio Nicolini inaugura la prima edizione di "Nicolini in Jazz", un festival che ... Si legge su ilpiacenza.it