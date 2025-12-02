L’attore Massimo Verdastro celebra Pasolini con il duo pianistico Aventaggiato-Matarrese

Tra i grandi interpreti della scena italiana, Massimo Verdastro legge Pier Paolo Pasolini nel cinquantesimo anniversario della scomparsa con il concerto-racconto «Poeta delle ceneri», nel quale viene coadiuvato dal duo pianistico composto da Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese con interventi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

