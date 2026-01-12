Notte di furti a Brescia | nel mirino anche il negozio della mamma del calciatore Andrea Cistana

Nella notte tra domenica e lunedì, Brescia è stata teatro di due furti che hanno interessato diverse attività commerciali. Tra i negozi colpiti, anche quello della madre del calciatore Andrea Cistana. Gli episodi hanno causato danni e disagi ai commercianti locali, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza nella zona. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e tutelare il patrimonio della comunità.

Brescia, 12 gennaio 2026 – Doppio furto a Brescia. Nella notte tra domenica e lunedì i ladri hanno colpito due attività commerciali, lasciando dietro di loro danni, disagi e la rabbia dei commercianti. Il primo bersaglio è stata la “ Bottoneria” di via Cremona, nota anche per essere gestita dalla madre del calciatore Andrea Cistana, nato a Brescia e cresciuto nel vivaio delle Rondinelle. e da poco approdato al Bari in serie B. I criminali hanno sfondato l’ingresso, forse a colpi di mazzetta, asportando la cassa e devastando i locali. Poche ore dopo, è stato portato a termine un altro blitz: a pochi isolati di distanza, nella storica pasticceria Vivenzi di via Lamarmora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Notte di furti a Brescia: nel mirino anche il negozio della mamma del calciatore Andrea Cistana Leggi anche: Allarme furti nel Sannio: colpo riuscito a Foglianise, nel mirino anche l’abitazione del sindaco Leggi anche: Bari, ufficiale il primo rinforzo del mercato invernale: dallo Spezia arriva Andrea Cistana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Foggia, furto con spaccata in via Galliani: nel mirino il negozio 'Bike e co'; Furti notturni in centro a Bari: tre locali nel mirino; Ennesimo bar trevigiano nel mirino: porta scassinata, ladri in fuga con la cassa; Ossa umane tra Palazzolo e Adro: l’ipotesi di una sepoltura del Seicento. Nella notte furti nei cimiteri della zona. Brescia, doppio furto nella notte: ladri alla pasticceria Vivenzi e alla Bottoneria - Alla pasticceria Vivenzi i criminali hanno preso di mira la cassa automatica, riuscendo a portare via l’incasso del fine settimana. quibrescia.it Furti nella notte a Battipaglia, nel rione Sant’Anna, dove ignoti hanno preso di mira diverse auto in sosta, asportando i fanali anteriori, soprattutto di veicoli Fiat. I ladri hanno agito in pochi minuti e senza rumori, causando ingenti danni economici ai proprietari, - facebook.com facebook Cesena, cancello aperto tutta la notte al cimitero: «Rischio di furti e bivacchi» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.