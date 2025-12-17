Allarme furti nel Sannio | colpo riuscito a Foglianise nel mirino anche l’abitazione del sindaco

Un allarme furti interessa il Sannio, con un episodio a Foglianise dove una banda di malviventi ha messo a segno un furto in una abitazione privata. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, suscitando preoccupazione nella comunità locale, anche in considerazione del possibile coinvolgimento di figure pubbliche come il sindaco.

Tempo di lettura: < 1 minuto Furia di ladri in Valle Vitulanese. Nel tardo pomeriggio di ieri, una banda di malviventi è entrata in azione a Foglianise, mettendo a segno un furto all’interno di un’abitazione privata. Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero introdotti in casa approfittando dell’assenza dei proprietari, riuscendo a portare via oro e argento. Il bottino della refurtiva non è stato ancora quantificato ed è in fase di accertamento da parte dei Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Montesarchio, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

