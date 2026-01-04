Il Bari annuncia il primo acquisto del mercato invernale: Andrea Cistana, difensore proveniente dallo Spezia, si unisce alla rosa biancorossa con la formula del prestito. La società continua così a rafforzare la propria squadra in vista delle prossime sfide, puntando su un giocatore con esperienza nel campionato di Serie B.

Primo rinforzo del mercato invernale per il Bari. Il club biancorosso ha comunicato di aver acquisito dallo Spezia, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive di Andrea Cistana. Il difensore centrale, nato il 1° aprile 1997 a Brescia, vestirà la maglia numero 51 e sarà da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Bari, ufficiale il primo rinforzo del mercato invernale: dallo Spezia arriva Andrea Cistana

