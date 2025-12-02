Garlasco le foto di Sempio e delle Cappa sulla scena del delitto | il dettaglio che cambia tutto

Lo scatto perfetto giunge quando meno lo si aspetta e, nel caso dell’omicidio di Garlasco arrivano diciotto anni dopo: alcune immagini scattate il 13 agosto 2007 da una fotografa dilettante immortalano Andrea Sempio che passa due volte davanti alla villetta di Garlasco nelle ore successive all’ omicidio di Chiara Poggi, quando nessuno lì presente al di fuori delle forze dell’ordine, forse, era a conoscenza della tragedia. Nelle ultime ore il canale Bugalalla Crime, curato dalla youtuber e streamer Francesca Bugamelli, ha diffuso quelle fotografie, mostrando anche i sopralluoghi effettuati dai carabinieri. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, le foto di Sempio e delle Cappa sulla scena del delitto: il dettaglio che cambia tutto

