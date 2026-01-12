Non sono arrabbiata con voi Le ultime parole di Renee Good

Le ultime parole di Renee Nicole Good, trentasette anni, sono state: “Non sono arrabbiata con voi”. Ruthless e tragiche, queste parole sono state pronunciate prima della sua morte a Minneapolis, avvenuta per mano di Jonathan Ross, agente dell’ICE, l’ente federale incaricato di controlli immigratori e di frontiera. Un episodio che evidenzia le tensioni e le problematiche legate alle politiche di immigrazione negli Stati Uniti.

«Non sono arrabbiata con te»: le ultime parole Di Renee Nicole Good prima di essere uccisa dell’agente a Minneapolis - Minneapolis è al centro dell’attenzione nazionale dopo che un’agente federale dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha sparato e ucciso Renee Nicole ... leggo.it

“Non sono arrabbiata con te”: il video prima dello sparo di un agente ICE che ha ucciso Renee Good a Minneapolis - Queste sono state le ultime parole di Renee Good all’agente che l’ha uccisa sparandole tre corpi ... msn.com

«Non sono arrabbiata con te» sono state le sue ultime parole, rivolte all'agente dell'anti immigrazione che le ha sparato uccidendola mentre era all'interno del suo suv a Minneapolis facebook

«Non sono arrabbiata con te»: le ultime parole Di Renee Nicole prima degli spari dell’agente a #Minneapolis x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.