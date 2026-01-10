Minneapolis le ultime parole di Renee Good uccisa da un agente | Non sono arrabbiata con lei
Le ultime parole di Renee Good, donna di 37 anni uccisa da un’agente dell’Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis il 7 gennaio, sono state:
“Non sono arrabbiata con lei” sono le ultime parole pronunciate da Renee Good, la donna di 37 anni uccisa da un’agente dell’Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis, Minnesota, il 7 gennaio scorso. Un nuovo video di 47 secondi – pubblicato online dal sito di notizie conservatore del Minnesota Alpha News e successivamente ripostato sui social media dal Dipartimento della Sicurezza Interna – mostra la sparatoria dal punto di vista dell’agente dell’Ice Jonathan Ross, che ha esploso i colpi. La ricostruzione di cosa è accaduto a Minneapolis. La donna ha una mano sul volante e l’altra fuori dal finestrino aperto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: “Non sono arrabbiata con te”: il video prima dello sparo di un agente ICE che ha ucciso Renee Good a Minneapolis
Leggi anche: Renee Nicole Good, le parole all'agente dell'ICE prima dei colpi di pistola: «Va bene, amico, non sono arrabbiata con te»
Donna uccisa a Minneapolis, le ultime parole all'agente: 'Non sono arrabbiata con te'; ‘Non sono arrabbiato con te’: il video girato a Minneapolis rivela le ultime parole di Renee Good; mostra la prospettiva dell’agente ICE; «Non sono arrabbiata con te»: le ultime parole Di Renee Nicole prima degli spari dell’agente a Minneapolis; Renee Nicole Good aveva detto “Non ce l’ho con te” all’agente che ha sparato.
Donna uccisa a Minneapolis, le ultime parole all'agente: «Non sono arrabbiata con te» - Il video - Queste sono state le ultime parole di Renee Good all’agente che l’ha uccisa sparandole tre corpi al volto mentre si trovava alla guida della su auto ... msn.com
Donna uccisa a Minneapolis, le ultime parole all'agente: 'Non sono arrabbiata con te' - Queste sono state le ultime parole di Renee Good all'agente che l'ha uccisa sparandole tre corpi al volto mentre si trovava alla guida della su auto ... ansa.it
«Non sono arrabbiata con te»: le ultime parole Di Renee Nicole prima degli spari dell’agente a Minneapolis - Minneapolis è al centro dell’attenzione nazionale dopo che un’agente federale dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha sparato e ucciso Renee Nicole ... leggo.it
“Non sono arrabbiata con te”, sono queste le ultime parole che la 37enne Renee Nicole Good ha pronunciato prima di morire nella sparatoria di Minneapolis (in Minnesota, Usa). Il filmato - ripreso dal cellulare dell’agente che ha sparato, diffuso dalla Casa Bia - facebook.com facebook
«Non sono arrabbiata con te»: le ultime parole Di Renee Nicole prima degli spari dell’agente a #Minneapolis x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.