Le ultime parole di Renee Good, donna di 37 anni uccisa da un’agente dell’Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis il 7 gennaio, sono state:

“Non sono arrabbiata con lei” sono le ultime parole pronunciate da Renee Good, la donna di 37 anni uccisa da un’agente dell’Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis, Minnesota, il 7 gennaio scorso. Un nuovo video di 47 secondi – pubblicato online dal sito di notizie conservatore del Minnesota Alpha News e successivamente ripostato sui social media dal Dipartimento della Sicurezza Interna – mostra la sparatoria dal punto di vista dell’agente dell’Ice Jonathan Ross, che ha esploso i colpi. La ricostruzione di cosa è accaduto a Minneapolis. La donna ha una mano sul volante e l’altra fuori dal finestrino aperto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, le ultime parole di Renee Good uccisa da un agente: “Non sono arrabbiata con lei”

