Satispay amplia le sue funzionalità, passando dall’ambito dei pagamenti a quello degli investimenti. Con questa novità, l’app offre agli utenti un modo semplice e sicuro per gestire anche le proprie strategie di investimento. Questo aggiornamento rappresenta un’evoluzione naturale, in linea con le esigenze di un mercato in continua crescita e di un pubblico sempre più attento alla gestione finanziaria personale.

Roma, 12 gennaio 2026 – L’inizio del nuovo anno coincide, per Satispay, con il compimento di un altro passo nel mondo della finanza personale e degli investimenti. Dopo il successo del Salvadanaio remunerato – introdotto a maggio e capace di attirare oltre 120 milioni di euro da 300mila utenti – la fintech italiana ha annunciato, oggi, di aver lanciato tre nuovi fondi – obbligazionario, bilanciato e azionario globale – pensati per rispondere a esigenze differenti in termini di rischio e rendimento. Il debutto dei nuovi prodotti coincide con l’apertura della sezione Investimenti all’interno dell’app: la sezione è stata progettata – ha chiarito la società in una nota – per offrire un’esperienza semplice e trasparente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Non più solo pagamenti, con Satispay ora si può anche investire: ecco come

