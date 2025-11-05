Satispay entra nel Buy Now Pay Later con Paga in 3 | pagamenti dilazionati sopra i 30 euro senza interessi
Satispay lancia “Paga in 3”, il servizio Buy Now Pay Later per pagare in tre rate senza interessi su acquisti superiori ai 30 euro, anche nei negozi fisici. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
