Crisi Amt arrivati i fondi Sbloccati i pagamenti per i debiti di dicembre Ora si può ripartire
Sono stati sbloccati i pagamenti relativi ai debiti di dicembre di Amt, grazie ai fondi provenienti dalla Regione. Questo intervento rappresenta un passo importante per la ripresa dell’azienda. Nel frattempo, si attende il giudizio dei tribunali sulla composizione negoziale, che potrebbe influenzare ulteriormente la situazione finanziaria di Amt.
Ossigeno dai trasferimenti statali anticipati dalla Regione. Si attende il verdetto dei giudici sulla composizione negoziale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
