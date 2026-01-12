Non c’è altra scelta No Other Choice | il cinema politico è tornato

No Other Choice, diretto da Park Choon Wook, è un film che affronta il tema della lotta per l’accesso alle risorse in un contesto di classe media declassata. Ricco di spunti sociali e politici, il film si inserisce nel filone del cinema politico, offrendo uno sguardo realistico e riflessivo sulle sfide quotidiane di chi cerca di trovare un proprio spazio nel mondo.

No Other Choice è la nuova opera di Park Choon Wook, un film per certi aspetti simile a Parasite tranne che questa volta è la classe media declassata a dover sgomitare per trovare un posto nel mondo. Un padre di famiglia viene licenziato e per recuperare il lavoro vuole uccidere tutti gli altri candidati che potrebbero essere assunti al posto suo. Il lungometraggio è tratto da un libro di Donald E. Westlake chiamato The Ax che era già stato adattato da Costa-Gravas nel film Cacciatore di Teste. No Other Choice: il film di Park Choon Wook favorito nella stagione dei premi, diventa metafora universale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

