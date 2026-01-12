No ai maranza nel mio ristorante | il divieto dello chef Natale Giunta

Lo chef Natale Giunta ha deciso di mettere un divieto esplicito nell’ingresso del suo ristorante “Citysea” a Palermo, con un cartello che recita “Ingresso vietato ai maranza”. Questa scelta mira a rispettare l’atmosfera e l’ambiente che desidera creare, mantenendo un contesto equilibrato e rispettoso per tutti i clienti. La decisione ha suscitato attenzione, sollevando discussioni sul rapporto tra ambiente e tipologia di clientela.

"Ingresso vietato ai maranza". È il cartello affisso dallo chef Natale Giunta, che nel suo ristorante "Citysea", a Palermo, ha deciso di vietare l'ingresso ai cosiddetti maranza. Un'iniziativa che ha attirato le critiche di molti utenti social.Il divieto del CityseaL'annuncio è arrivato tramite. 🔗 Leggi su Today.it

«Nel mio ristorante no maranza, occhiali Cartier, barba da delinquente, collanona. Tu qua non sei gradito»: polemica per la decisione dello chef - Ha deciso di darci un taglio, e lo fa senza tanti giri di parole: lo chef palermitano Natale Giunta ha vietato definitivamente l'ingresso ... msn.com