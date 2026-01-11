Lo chef anti-mafia Natale Giunta se la prende con i maranza | Vietato l’ingresso nei miei locali – Il video

Lo chef Natale Giunta, noto per il suo impegno contro la mafia, si è recentemente espresso contro i maranza, definendoli un elemento indesiderato nei suoi locali. Con un messaggio chiaro, Giunta ha vietato loro l’ingresso, sottolineando la volontà di mantenere un ambiente rispettoso e sicuro. Questa presa di posizione si inserisce nel suo percorso di sensibilizzazione contro ogni forma di degrado e negative influenze sociali.

È diventato noto per le sue battaglie contro la mafia, ma da qualche tempo Natale Giunta ha un nuovo nemico: i maranza. Con un video pubblicato su Instagram, lo chef siciliano ha annunciato che d'ora in poi non li farà entrare nel suo ristorante CitySea, a Palermo. «La tua presenza non è benvenuta, il tuo stile non è ammesso. Vesti con tuta lucida di imitazione Armani, occhiali Cartier falsificati, un borsello Gucci fake, e una collana di provenienza incerta, il tutto accompagnato da una barba che richiama stili discutibili di gomorrista. Pertanto, ti invitiamo a non entrare nei miei locali», si legge nel post condiviso sui social.

Lo Chef Natale Giunta vieta nel suo locale i “maranza” ed è subito polemica. VIDEO - Lo chef Natale Giunta, noto per aver denunciato i suoi estorsori e titolare di Citysea, locale che in due anni è diventato un punto di riferimento, ... itacanotizie.it

