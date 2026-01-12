Nino Vialli su Juve Cremonese | La partita di Gianluca Ecco per chi avrebbe tifato E sull’amore per i bianconeri…

Nino Vialli ha commentato la partita tra Juventus e Cremonese, dedicandola al ricordo di suo fratello Gianluca. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Vialli ha condiviso aneddoti e riflessioni sul legame emotivo con i bianconeri e sul valore di questa sfida per la famiglia. Un’occasione per parlare di passione e di affetto, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso.

Nino Vialli in un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ si è soffermato su Juve Cremonese, partita del cuore del fratello Gianluca. Nino Vialli è il fratello maggiore di Gianluca. In questa intervista a La Gazzetta dello Sport, alla vigilia di Juventus-Cremonese, ricorda l’amato fratello scomparso tre anni fa. JUVE CREMONESE « La sua partita. Avrebbe tifato per la Cremonese, il primo amore e quello di famiglia. Ma amava la Juventus, lo stile bianconero lo ha sempre affascinato e ce ne parlava spesso ». QUELLA ROVESCIATA ALLO ZINI NEL ’94 « Eravamo allo stadio, allo Zini: Luca si inventa la rovesciata che non ti aspetti e fa gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nino Vialli su Juve Cremonese: “La partita di Gianluca. Ecco per chi avrebbe tifato. E sull’amore per i bianconeri…» Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Chiesa torna? La Juventus ricorda Gianluca Vialli Leggi anche: Cremonese Juve, svelato l’MVP del match vinto dai bianconeri: ecco a chi è stato assegnato il premio – FOTO La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nino Vialli: Oggi tiferebbe Cremonese. Ma si era innamorato dello stile Juve. Juve-Cremonese nel segno di Vialli, il fratello Nino: "E' la sua partita, tiferebbe grigiorossi" - La squadra dove crebbe e quella dove vinse la Champions League. tuttomercatoweb.com

"Ma non c’è più davvero Perchè noi ne parliamo tutti al presente. Luca è immmortale. Ho perso un fratello. Nella Samp Vialli avrebbe potuto fare tutto, sarebbe stato anche un grande presidente, oltre che un magnifico bomber" Attilio Lombardo #fblifestyle - facebook.com facebook

