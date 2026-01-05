Ultimissime Juve LIVE | Chiesa torna? La Juventus ricorda Gianluca Vialli

Le ultime notizie sulla Juventus in tempo reale, con aggiornamenti sulle condizioni di Chiesa e le iniziative della società, tra cui il ricordo di Gianluca Vialli. La nostra cronaca quotidiana offre un quadro chiaro e preciso sugli sviluppi più recenti della squadra bianconera, mantenendo un approccio sobrio e accurato per i tifosi e gli appassionati.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 5 gennaio 2026. Vialli, tre anni senza Gianluca: la Juventus ricorda così il suo indimenticabile attaccante – FOTO. Ore 10.30 – Vialli, tre anni senza Gianluca: la Juventus ricorda così il suo indimenticabile attaccante – FOTO Chiesa Juve, la pista resta viva: ma bisognerà aspettare fino al 18 gennaio per l'eventuale apertura del Liverpool.

Mercato Juve h24 - Resta vivo il nome di Chiesa - Idea Schjelderup per l'attacco (con scambio). tuttojuve.com

Chiesa, l'ultimo schiaffo di Slot avvicina l'addio al Liverpool: ma su Federico non c'è solo la Juventus - L'esterno non trova posto ai Reds, il rientro di Salah è alle porte e l'Italia chiama: la Juventus ci pensa, come altre pretendenti. sport.virgilio.it

Ultimissime Juve LIVE: i convocati ufficiali per il match contro il Lecce. Tutto ciò che c'è da sapere sulla partita delle 18 - facebook.com facebook

La Juventus ha informato il Genoa in queste ultimissime ore che non lascerà partire Mattia Perin. Il club rossoblu aveva avanzato una proposta ufficiale, rifiutata dalla Juventus. Il portiere aveva raggiunto un accordo con il Genoa. x.com

