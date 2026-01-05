Ultimissime Juve LIVE | Chiesa torna? La Juventus ricorda Gianluca Vialli

Le ultime notizie sulla Juventus in tempo reale, con aggiornamenti sulle condizioni di Chiesa e le iniziative della società, tra cui il ricordo di Gianluca Vialli. La nostra cronaca quotidiana offre un quadro chiaro e preciso sugli sviluppi più recenti della squadra bianconera, mantenendo un approccio sobrio e accurato per i tifosi e gli appassionati.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 5 gennaio 2026. Vialli, tre anni senza Gianluca: la Juventus ricorda così il suo indimenticabile attaccante – FOTO. Ore 10.30 – Vialli, tre anni senza Gianluca: la Juventus ricorda così il suo indimenticabile attaccante – FOTO Chiesa Juve, la pista resta viva: ma bisognerà aspettare fino al 18 gennaio per l’eventuale apertura del Liverpool. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Vialli, tre anni senza Gianluca: la Juventus ricorda così il suo indimenticabile attaccante – FOTO

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: torna di moda Xhaka, quando torna in campo Bremer, vigilia di Champions per la Juventus Women

