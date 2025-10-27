Pensioni e Paperoni furti d' arte e negozi chiusi
Nella settimana appena conclusa, con Dossier ForliToday abbiamo affrontato varie tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata.Un anno dopo il primo Dossier sulla desertificazione commerciale, Giovanni Petrillo è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
