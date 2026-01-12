Navacchio | 15enne investito mentre attraversa la strada

Da pisatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 15 anni è stato investito nel primo pomeriggio di oggi, 12 gennaio, sulla via Toscoromagnola, all’altezza del civico 2388 a Navacchio, Cascina. L’incidente ha coinvolto il giovane mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità per accertare la dinamica dell’accaduto. Maggiori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.

Un ragazzo di 15 anni è stato investito nel primo pomeriggio di oggi, 12 gennaio, mentre attraversava la strada sulla via Toscoromagnola all'altezza del civico 2388, a Navacchio, nel comune di Cascina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto il ragazzo in codice rosso. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Pedone investito mentre attraversa la strada

Leggi anche: Grave incidente a Ravenna: investito mentre attraversa la strada

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.