Pedone investito mentre attraversa la strada

Arezzonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale questa sera nei pressi di via Uguccione della Fagiuola, quartiere Pescaiola. Secondo quanto appreso una persona sarebbe stata investita mentre attraversava la strada da un veicolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

