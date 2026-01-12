Grave incidente a Ravenna | investito mentre attraversa la strada

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Ravenna, sulla via Faentina, all'altezza del Penny Market. Poco dopo le 7, un pedone è stato investito mentre attraversava la strada. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le prime operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Ravenna, 12 gennaio 2026 – Poco dopo le 7 di questa si è verificato un grave incidente sulla via Faentina, a Ravenna, all'altezza del Penny Market. Un pedone è stato investito da una Y10 mentre attraversava la strada. Sul posto è accorsa l'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito, un anziano, in gravi condizioni, all'ospedale. La polizia locale si è occupata dei rilievi per accertare la dinamica del sinistro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grave incidente a Ravenna: investito mentre attraversa la strada Leggi anche: Incidente a Rivoli: uomo investito da un'auto mentre attraversa la strada, è grave in ospedale Leggi anche: Incidente a Pontedecimo, 54enne muore investito da un camion mentre attraversa la strada Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pedone investito in via Faentina: è grave; Incidente ad Ardea: scontro tra due auto. Tre morti e un ferito grave; Anziano investito da un'auto, è grave; Emanuele Visconti travolto e ucciso da un'auto: morto a 28 anni. Pedone investito in via Faentina: è grave - Un uomo è stato investito nella prima mattinata di lunedì mentre attraversava la strada in via Faentina. ravennawebtv.it

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Luino, dove due persone – una di 63 anni e una di 67 – sono state investite in alla rotatoria di viale Dante, di fronte a Palazzo Verbania. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.