Grave incidente a Ravenna | investito mentre attraversa la strada
Un grave incidente si è verificato questa mattina a Ravenna, sulla via Faentina, all'altezza del Penny Market. Poco dopo le 7, un pedone è stato investito mentre attraversava la strada. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le prime operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Ravenna, 12 gennaio 2026 – Poco dopo le 7 di questa si è verificato un grave incidente sulla via Faentina, a Ravenna, all'altezza del Penny Market. Un pedone è stato investito da una Y10 mentre attraversava la strada. Sul posto è accorsa l'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito, un anziano, in gravi condizioni, all'ospedale. La polizia locale si è occupata dei rilievi per accertare la dinamica del sinistro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Incidente a Rivoli: uomo investito da un'auto mentre attraversa la strada, è grave in ospedale
Leggi anche: Incidente a Pontedecimo, 54enne muore investito da un camion mentre attraversa la strada
Pedone investito in via Faentina: è grave; Incidente ad Ardea: scontro tra due auto. Tre morti e un ferito grave; Anziano investito da un'auto, è grave; Emanuele Visconti travolto e ucciso da un'auto: morto a 28 anni.
Pedone investito in via Faentina: è grave - Un uomo è stato investito nella prima mattinata di lunedì mentre attraversava la strada in via Faentina. ravennawebtv.it
Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Luino, dove due persone – una di 63 anni e una di 67 – sono state investite in alla rotatoria di viale Dante, di fronte a Palazzo Verbania. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.