Napoli tentano incendio a un portone | vi abita giovane coinvolto nel ferimento del calciatore Bruno Petrone

Nella notte a Napoli e dintorni si sono verificati tre incendi, causando danni a veicoli e a un portone. Nessuno è rimasto ferito, ma tra le persone coinvolte vi sarebbe un giovane legato al ferimento del calciatore Bruno Petrone. I carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti in via Carlo De Marco per gestire la situazione e avviare le indagini.

Tre incendi nella notte a Napoli e provincia: nessun ferito, ma distrutte auto e danni a un portone.  I carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti in via Carlo De Marco per.

