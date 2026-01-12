Napoli tentano incendio a un portone | vi abita giovane coinvolto nel ferimento del calciatore Bruno Petrone

Nella notte a Napoli e dintorni si sono verificati tre incendi, causando danni a veicoli e a un portone. Nessuno è rimasto ferito, ma tra le persone coinvolte vi sarebbe un giovane legato al ferimento del calciatore Bruno Petrone. I carabinieri della compagnia Stella sono intervenuti in via Carlo De Marco per gestire la situazione e avviare le indagini.

Tentano incendio portone, vi abita giovane coinvolto in ferimento calciatore 18enne - Nell'abitazione di Napoli dove, stanotte, si è registrato un tentativo di appiccare le fiamme al portone d'ingresso, vive la famiglia di uno dei ragazzi coinvolti nel ferimento di Bruno Petrone, il ca ... ansa.it

Napoli, fiamme contro il portone di un 45enne: l’ombra della vendetta nel quartiere del delitto Salomone - Gli investigatori scavano nel passato recente della zona per accertare legami con l’omicidio del 18enne ucc ... cronachedellacampania.it

#InterNapoli | al minuto 70 il VAR richiama Doveri per questo pestone di Rrahmani su Mkhitaryan in area: entrambi i giocatori tentano la giocata sul pallone, ma il giocatore neroazzurro arriva per primo ( DAZN). Anche dalla ref cam la dinamica è quella dello x.com

Ladri tentano di rubare un bancomat nel Napoletano I carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello, a Pomigliano d'Arco (NAPOLI) per un tentato furto commesso presso l'istituto BNL. Sconosci - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.