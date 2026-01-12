Kevin De Bruyne ha aggiornato sui progressi della sua riabilitazione, sottolineando che sta andando molto bene. Il calciatore belga ha espresso fiducia nel ritorno alla corsa nel prossimo futuro. Le sue parole sono state rese note durante un evento del giornale Hln, dove ha condiviso lo stato attuale del recupero dopo l’infortunio. De Bruyne continua a lavorare con impegno per tornare in campo al più presto.

Kevin De Bruyne a un evento del giornale belga Hln, la scarpa d’oro belga. Ha parlato e le sue frasi sono riportate in Belgio. Ha detto: «La riabilitazione sta andando molto bene, oggi avrò un altro controllo. Spero di iniziare a camminare presto. Sto facendo progressi, quindi sono molto positivo». «Abbiamo vissuto in Inghilterra per dieci anni, dove sono nati tutti i miei figli (Mason Milian, Roma e Suri, ndr). Ci è voluto un po’ per trovare una casa e sistemare tutto. Come famiglia, avevamo iniziato ad ambientarci, e proprio in quel momento mi sono infortunato». L’infortunio al tendine del ginocchio ha interrotto il ritmo di “KDB”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Bruyne: «La riabilitazione sta andando molto bene, spero di riprendere presto a correre»

