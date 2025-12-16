De Bruyne grandissima notizia sul suo recupero | avete saputo?

Kevin De Bruyne si sta riprendendo con successo, una notizia che fa ben sperare per il suo rientro in campo. Il Napoli, dopo due sconfitte consecutive contro Benfica e Udinese, punta a reagire e a conquistare il primo trofeo stagionale, cercando di rilanciare le proprie ambizioni in un momento di difficoltà.

© Spazionapoli.it - De Bruyne, grandissima notizia sul suo recupero: avete saputo? Il Napoli vuole mettersi alle spalle la doppia sconfitta, prima contro il Benfica poi Udinese, e concentrarsi sul primo trofeo stagionale. Per la semifinale di Supercoppa italiana, in programma giovedì 18 dicembre, Antonio Conte recupera parzialmente Romelu Lukaku, partirà con la squadra ma difficile immaginarlo in campo, mentre bisognerà attendere ancora un pò prima di rivedere Kevin De Bruyne: arrivata in queste ore una novità sul suo recupero. Napoli, novità De Bruyne: i tempi sul rientro. Arrivano novità incoraggianti sul recupero dall'infortunio di Kevin de Bruyne. Il fuoriclasse belga, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha iniziato la riabilitazione, togliendo, finalmente, le stampelle: inizia a vedersi la luce in f0ndo al tunnel.

