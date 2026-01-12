Musetti raggiunge Sinner in top 5 Lo scenario verso gli Australian Open | sarà virtualmente numero 3 | La nuova classifica Atp

Con l’ingresso di Lorenzo Musetti nella top 5 e la presenza stabile di Jannik Sinner, l’Italia può vantare per la prima volta dal 1973 due giocatori tra i primi cinque del mondo nel singolare. Questa nuova classifica ATP segna un importante passo avanti per il tennis italiano in vista degli Australian Open, offrendo uno scenario promettente per le prossime competizioni internazionali.

Bisognava attendere l’ufficialità del lunedì ed è arrivata: con l’ingresso in top 5 di Lorenzo Musetti e la presenza ormai fissa di Jannik Sinner, per la prima volta l’Italia ha due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973, da quando l’Atp ha introdotto il ranking computerizzato. Il carrarino ha infatti raggiunto lo storico risultato grazie alla finale ottenuta all’Atp 250 di Hong Kong, poi persa contro Alexander Bublik in due set. Al momento il ranking Atp vede Jannik Sinner a 11mila e 500 punti, in seconda posizione dietro a Carlos Alcaraz (che di punti ne ha 12.050), ma anche Lorenzo Musetti al quinto, con 4105 punti, dietro ad Alexander Zverev e Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

