Verso l’Australian Open Sinner un arrivo da star a Seoul Hong Kong | Musetti subito a segno
Mentre Jannik Sinner si prepara all’Australian Open, riceve un caloroso benvenuto a Seoul in vista dell’esibizione contro Carlos Alcaraz. Nel frattempo, in Asia, Musetti ottiene subito risultati positivi a Hong Kong. Questi eventi testimoniano il crescente fermento nel panorama tennistico italiano, che si avvicina con determinazione al primo grande torneo del 2024.
Mentre Jannik Sinner viene accolto da star a Seoul, in Corea del Sud, in vista del ricchissimo incontro-esibizione contro il numero 1 Carlos Alcaraz di sabato – per lui una marea di selfie coi tifosi e un mazzo di fiori all’aeroporto – l’ Italtennis scalda i motori mettendo nel mirino l’ Australian Open. Chi dimostra di poter partire forte in questo 2026 è Lorenzo Musetti, l’altro nostro top 10 mondiale. Il carrarino è ai quarti all’ Atp 250 di Hong Kong grazie al successo su Tomas Etcheverry con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4 in 2 ore e 40 minuti. Un esordio un po’ sofferto per Musetti (alla prima uscita con il nuovo coach Jose Perlas, al fianco di Simone Tartarini) che nel primo set ha faticato a esprimere il suo tennis, ma alla distanza ha trovato ritmo e qualità per risolvere la prima “maratona” dell’anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
