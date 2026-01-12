MSI ha svelato tutti i suoi nuovi pc e c’è un dettaglio mai visto prima nel brand | le anteprime

Durante il Consumer Electronics Show di Las Vegas, MSI ha presentato la sua nuova gamma di PC, segnando un importante passo avanti per il brand. Tra le novità, spiccano anteprime che offrono uno sguardo inedito sulle future innovazioni dell’azienda. Questo evento rappresenta un momento di rilievo per MSI, che rinnova il proprio catalogo con dispositivi aggiornati e tecnologie all’avanguardia.

Al Consumer Electronics Show di Las Vegas MSI ha presentato la sua nuova serie di pc. Il colosso della tecnologia ha svelato le nuove generazioni delle sue serie più note. Da notare i Prestige con tanto di Nano Pen estraibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

