Le prime immagini dell’iPhone pieghevole | c'è un dettaglio mai visto prima
Il canale YouTube Front Page Tech ha svelato i modelli 3D di iPhone Foldable, il primo smartphone di Appple che ospita all'interno uno schermo pieghevole. Non c'è nulla di ufficiale ma forse il nuovo modello verrà presentato nell'autunno 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: iPhone pieghevole, smart glasses (e non solo): le novità Apple più attese per il 2026
Leggi anche: Caso Orlandi, il vescovo dell’Archivio Segreto Vaticano: “Mai visto documenti, il dossier su Emanuela non è mai esistito”
Trapelate le prime immagini del Samsung Galaxy Z TriFold: scopriamo com'è - In attesa della presentazione ufficiale prevista nei prossimi giorni, iniziano a trapelare le prime immagini dedicate al pieghevole. multiplayer.it
Samsung, lo smartphone pieghevole esiste davvero: eccolo nelle prime immagini reali - Samsung ha mostrato per la prima volta in via ufficiale il suo tanto chiacchierato smartphone pieghevole. tomshw.it
Le prime immagini https://mdst.it/3MN0Dya #SportMediaset - facebook.com facebook
Le prime immagini di Niclas #Fullkrug! Domani visite mediche con il #Milan Operazione in prestito gratuito fino al termine della stagione con diritto di riscatto tra i 12 e i 13 milioni. Ingaggio da 1,5 milioni fino a giugno x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.