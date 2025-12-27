Le prime immagini dell’iPhone pieghevole | c'è un dettaglio mai visto prima

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il canale YouTube Front Page Tech ha svelato i modelli 3D di iPhone Foldable, il primo smartphone di Appple che ospita all'interno uno schermo pieghevole. Non c'è nulla di ufficiale ma forse il nuovo modello verrà presentato nell'autunno 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: iPhone pieghevole, smart glasses (e non solo): le novità Apple più attese per il 2026

