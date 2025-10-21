Donna trovata morta in casa dopo molti anni la scoperta grazie a un debito | chi era Celestina Vacchini

Sono stati ritrovati i resti ossei di un'anziana donna nella casa dove viveva sola a San Giuliano Milanese (Milano). Si tratterebbe di Celestina Vacchini, che oggi avrebbe avuto 90 anni. Stando ai primi accertamenti della scientifica, la donna sarebbe deceduta diversi anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

