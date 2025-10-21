Donna trovata morta in casa dopo molti anni la scoperta grazie a un debito | chi era Celestina Vacchini

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati ritrovati i resti ossei di un'anziana donna nella casa dove viveva sola a San Giuliano Milanese (Milano). Si tratterebbe di Celestina Vacchini, che oggi avrebbe avuto 90 anni. Stando ai primi accertamenti della scientifica, la donna sarebbe deceduta diversi anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

donna trovata morta casaDonna trovata morta in casa dopo molti anni, la scoperta grazie a un debito: chi era Celestina Vacchini - Sono stati ritrovati i resti ossei di un'anziana donna nella casa dove viveva sola a San Giuliano Milanese (Milano) ... Secondo fanpage.it

donna trovata morta casaAnziana sola trovata morta in casa dopo molti anni - Celestina Vacchini, che oggi avrebbe avuto 90 anni, era originaria della provincia di Pavia e non si era mai sposata. Si legge su ansa.it

donna trovata morta casaTragedia della solitudine: 90enne morta in casa da due anni a San Giuliano Milanese - MACABRA SCOPERTA Alla sua porta in via Roma si erano presentati questa mattina ufficiale giudiziario e polizia locale per verifiche su mancati pagamenti ... ilcittadino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Donna Trovata Morta Casa