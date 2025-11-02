La dedica speciale di Sinner alla sua squadra dopo la vittoria di Parigi | Grazie per avermi spinto al limite

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner dedica la vittoria di Parigi alla sua squadra dopo essere diventato il primo italiano a vincere il Masters della capitale francese battendo Felix Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Sinner, la dedica speciale sulla maglietta per Donnarumma dopo il match vinto al Roland Garros - Il numero uno al mondo si è imposto all'esordio sul francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6- corrieredellosport.it scrive

dedica speciale sinner suaJannik Sinner vince a Vienna e ringrazia per la prima volta la fidanzata Laila - Per la prima volta il campione ringrazia la modella danese dal palco: «Il vostro sostegno significa tanto per me». Scrive iodonna.it

dedica speciale sinner suaSinner e la nuova fidanzata, il dettaglio in tribuna che non passa inosservato - Dopo il trionfo a Vienna, Jannik Sinner si lascia andare a un gesto dolce: lo sguardo verso Laila Hasanovic svela la nuova fidanzata e conquista i fan. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Dedica Speciale Sinner Sua