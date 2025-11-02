La dedica speciale di Sinner alla sua squadra dopo la vittoria di Parigi | Grazie per avermi spinto al limite
Jannik Sinner dedica la vittoria di Parigi alla sua squadra dopo essere diventato il primo italiano a vincere il Masters della capitale francese battendo Felix Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Kostic compie 33 anni ? La dedica di auguri speciale della Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Gol e dedica speciale per LA JOYA! #SassuoloRoma 0-1 @PauDybala_JR - X Vai su X
Sinner, la dedica speciale sulla maglietta per Donnarumma dopo il match vinto al Roland Garros - Il numero uno al mondo si è imposto all'esordio sul francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6- corrieredellosport.it scrive
Jannik Sinner vince a Vienna e ringrazia per la prima volta la fidanzata Laila - Per la prima volta il campione ringrazia la modella danese dal palco: «Il vostro sostegno significa tanto per me». Scrive iodonna.it
Sinner e la nuova fidanzata, il dettaglio in tribuna che non passa inosservato - Dopo il trionfo a Vienna, Jannik Sinner si lascia andare a un gesto dolce: lo sguardo verso Laila Hasanovic svela la nuova fidanzata e conquista i fan. Da notizie.it