Moratti parla delle difficoltà dell’Inter nei big match | Il problema è psicologico non tecnico vi spiego…

Moratti analizza le sfide dell’Inter nei big match, sottolineando che il problema principale è di natura psicologica e non tecnica. L’ex patron nerazzurro condivide le sue riflessioni sul percorso verso lo scudetto, la crescita del Napoli e il ruolo dei fondi nel calcio attuale. Un’analisi che offre spunti sulla fase emotiva e mentale della squadra nelle sfide decisive.

Inter News 24 Moratti, ex patron nerazzurro, riflette sulle sfide scudetto, la crescita del Napoli e l’impatto dei fondi nel calcio. Il ritorno dell’Inter ai massimi livelli passa attraverso il superamento di alcuni blocchi mentali. Secondo Massimo Moratti, intervenuto a Radio Tutto Napoli, le difficoltà dei nerazzurri nei grandi appuntamenti hanno radici profonde: «Il problema nasce lo scorso anno, quando improvvisamente non vincere certe partite ci è costato campionato e altro». Nonostante l’ottimo gioco espresso, la squadra sembra subire ancora l’ eredità psicologica delle sconfitte pesanti, in particolare della finale di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moratti parla delle difficoltà dell’Inter nei big match: «Il problema è psicologico, non tecnico, vi spiego…» Leggi anche: Borghi sul problema dell’Inter: «È mentale, vi spiego…» Leggi anche: Big match Inter, tanta difficoltà negli scontri diretti. C’è un filo conduttore, qual è il problema dei nerazzurri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Nel parlare degli arbitri Massimo #Moratti non è riuscito a non fare alcun rifermento alla #Juventus. Sempre che sia lei questa famosissima “associazione a delinquere”. #fblifestyles - facebook.com facebook Ma ancora permettono a questo ipocrita di parlare #Moratti x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.