Big match Inter tanta difficoltà negli scontri diretti C’è un filo conduttore qual è il problema dei nerazzurri

Inter News 24 Big match Inter: i nerazzurri stanno faticando molto negli scontri diretti, sia in campionato che in Champions League, come abbiamo visto a Madrid. La nuova fase di campionato non sorride ai nerazzurri, reduci da due sconfitte consecutive arrivate nei match più attesi della stagione. Dopo il ko nel derby contro il Milan e la caduta in Champions League sul campo dell’Atletico Madrid, la squadra di Cristian Chivu, tecnico rumeno alla sua seconda annata sulla panchina interista, si ritrova nuovamente a fare i conti con un trend già visto nei primi mesi dell’annata. Anche allora, infatti, le battute d’arresto erano arrivate in serie contro avversarie di alto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Big match Inter, tanta difficoltà negli scontri diretti. C’è un filo conduttore, qual è il problema dei nerazzurri

