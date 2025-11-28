Inter News 24 Le parole di Stefano Borghi, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Il giornalista Stefano Borghi, voce autorevole di Sky Sport, ha analizzato il momento complesso vissuto dall’ Inter di Cristian Chivu dopo i due ko consecutivi che hanno rallentato la corsa dei nerazzurri. Borghi ha sottolineato come le recenti sconfitte abbiano inevitabilmente inciso sul morale della squadra, mettendo in evidenza alcune difficoltà strutturali già emerse nelle settimane precedenti. Secondo il telecronista, l’Inter resta una formazione solida e competitiva, ma deve ritrovare immediatamente intensità, lucidità nelle scelte e maggiore equilibrio tra i reparti per evitare che questa fase negativa si trasformi in una vera e propria crisi di risultati. 🔗 Leggi su Internews24.com

Borghi sul problema dell'Inter: «È mentale, vi spiego…»