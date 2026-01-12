Monza subisce la sua terza sconfitta consecutiva nel campionato di pallavolo, perdendo 3-0 contro Piacenza alla Gas Sales Bluenergy. La squadra di Vero Volley Monza affronta un momento difficile, con risultati che evidenziano le sfide attuali nel percorso stagionale.

Terza sconfitta consecutiva per la Vero Volley Monza, sconfitta con un netto 3-0 a Piacenza dalla Gas Sales Bluenergy. Dopo i ko con Itas Trentino e Rana Verona (affrontatesi ieri in uno spettacolare big match, vinto dai veneti in rimonta al tie-break), i ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli hanno sofferto contro gli emiliani, dimostratisi fin dal primo set subito in palla e decisi a dedicare un bel successo a Gianluca Galassi (tra l’altro ex di giornata), operato negli scorsi giorni per un tumore al testicolo. Mandiraci, già determinate all’andata a Monza, è stato un enigma irrisolvibile per muro e difesa brianzoli mentre al resto ha pensato Paolo Porro che, palla in mano, ha fatto felici quasi tutti i compagni, centrali compresi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Monza resta a secco. Vero Volley, altro ko. Piacenza è superiore

