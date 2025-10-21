LIVE Monza-Perugia 0-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | Vero Volley a +3 nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CISTERNA-TRENTO DALLE 20.30 18-13 Mani out di Marttila, fatica Ishikawa in ricezione. Perugia ha regalato una free ball e il finlandese non ha perdonato. 17-13 Mosca a segno con l’incrociato. 16-13 Ace di Plotnytskyi! Break Perugia. 16-12 Ben Tara mette giù la palla dopo due difese apprezzabili di Monza. 16-11 Pipe di Marttila a piegare le mani del muro perugino. 15-11 Lungo Padar con la battuta. 15-10 Mani fuori di Atanasov. 14-10 Esce in lunghezza la battuta di Beretta. 14-9 Primo tempo Beretta. 13-9 Spara fuori Atansov dopo uno scambio prolungato caratterizzato da pasticci in fase di ricezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

