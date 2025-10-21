LIVE Monza-Perugia 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | Vero Volley in vantaggio umbri costretti all’inseguimento
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CISTERNA-TRENTO DALLE 20.30 2-8 Plotnytskyi nuovamente a segno con il mani fuori, cinque punti consecutivi per la compagine di Lorenzetti e time out Vero Volley. 2-7 Insacca Plotnytskyi, si sfalda il muro di Monza. 2-6 Perugia ha cambiato marcia, prima la difesa e poi Plotnytskyi con il mani fuori in parallela. 2-5 Ace di Solé! Palla morbida che muore sulla riga di fondo. 2-4 Diagonale imprendibile di Ben Tara. 2-3 Lungo il servizio di Ishikawa. 1-3 Primo tempo incrociato di Solé. 1-2 Beretta sotto rete dopo la convincente difesa perugina. 🔗 Leggi su Oasport.it
