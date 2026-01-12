Monte di Procida incendio doloso di auto | arrestato 40enne

A Monte di Procida, un uomo di 40 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver appiccato un incendio doloso a un’auto. L’intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze più gravi, e l’indagine è ancora in corso. Questo episodio evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza e delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico.

Carabinieri eseguono misura cautelare ai domiciliari per un uomo accusato di aver appiccato il fuoco a un’auto, causando danni e pericolo pubblico. Nella notte del 10 ottobre, un’autovettura regolarmente parcheggiata a Monte di Procida è stata data alle fiamme, provocando la propagazione dell’incendio ad altri veicoli vicini e creando un grave pericolo per la pubblica incolumità. Su delega della Procura della Repubblica di Napoli, i Carabinieri della Stazione di Monte di Procida hanno eseguito un’ ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un 40enne del posto, gravemente indiziato del reato di incendio di cosa altrui. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

