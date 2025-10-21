MONTE DI PROCIDA (NAPOLI), 21 OTTOBRE 2025 – Un 57enne di Monte di Procida è stato arrestato dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver ripreso i lavori in un cantiere già sottoposto a sequestro e aver aggredito i militari intervenuti sul posto. Il cantiere, oggetto nei mesi scorsi di un provvedimento di sequestro per abuso edilizio, era stato delimitato dal tradizionale nastro rosso e bianco. Nonostante il divieto e una precedente denuncia, l’uomo avrebbe deciso di riprendere i lavori, attirando l’attenzione dei carabinieri della stazione di Monte di Procida, impegnati in un servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Monte di Procida, riprende i lavori in un cantiere sequestrato e aggredisce i carabinieri: arrestato un 57enne