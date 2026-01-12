Incendio doloso di autovetture Carabinieri eseguono misura a carico di un 40enne

I Carabinieri di Monte di Procida hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 40 anni, accusato di incendio doloso di autovetture. L’intervento segue un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli, che ha raccolto elementi di prova sufficienti a contestare il reato. La misura cautelare mira a garantire l’ordine pubblico mentre proseguono le indagini sul caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della stazione di Monte di Procida, al termine di una dettagliata attività investigativa coordinata dalla Procura di Napoli, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 40enne del posto, gravemente indiziato del reato di incendio di cosa altrui. Il provvedimento cautelare trae origine da un episodio avvenuto nella notte del 10 ottobre scorso, quando un'autovettura regolarmente parcheggiata veniva data alle fiamme, con conseguente estensione dell'incendio ad altri veicoli in sosta nelle immediate vicinanze, determinando una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità.

