Moda inizia l’epoca della Coideazione

L’epoca della coideazione sta iniziando, segnando un nuovo capitolo nella moda dell’innovazione. Riconosciuta anche da Time come figura dell’anno, l’intelligenza artificiale si afferma come protagonista di un cambiamento globale. Questa evoluzione coinvolge i principali architetti di AI, tra cui figure di spicco come Mark Zuckerberg, Elon Musk e Fei-Fei Li, che guidano lo sviluppo e l’integrazione di queste tecnologie nel nostro quotidiano.

Se anche Time elegge persona dell’anno l’intelligenza artificiale un motivo ci sarà. Nel dettaglio, la rivista Usa ha preparato due copertine: nella prima campeggia la scritta AI, nella seconda i protagonisti sono gli architetti dell’AI, riunendo in colpo solo Mark Zuckerberg di Meta, Lisa Su di AMD, Elon Musk per xAI, Jensen Huang di Nvidia, Sam Altman di OpenAI, Demis Hassabis di DeepMind, Dario Amodei di Anthropic e Fei-Fei Li codirettore dell’Human Centered AI Instutitue di Stanford nonché amministratore delegato di World Labs. Che il 2025 sia stato l’anno di ChatGPT e sorelle è indubbio, ma tra techno-paperoni e soluzioni in un click, viene da chiedersi se nel prossimo futuro sarà possibile creare senza ricorrere a strutture matematiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

