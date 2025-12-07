Quando la Gen Z smette di seguire i trend e inizia a crearli | la rivoluzione della moda della giovane ventenne
La crisi della moda, per molti, è la fine di un’epoca; per chi la osserva da una prospettiva giovane, può diventare invece un varco inatteso. Rebecca Mastini, 20 anni, lo ha attraversato fondando Quattordicidiciotto, un progetto che è insieme brand, manifesto estetico e dichiarazione di guerra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
Non ascoltare chi ti dice di smettere.. Continua a seguire il tuo cuore #SportClub12 #Sport #Palestra - facebook.com Vai su Facebook