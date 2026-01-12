Mlacic Inter primo affondo dei nerazzurri | svelata la strategia nerazzurra per il giovane talento croato

L'Inter ha avviato le prime trattative ufficiali per l'acquisto di Branimir Mlacic, giovane talento croato. La società nerazzurra ha presentato una prima offerta all'Hajduk Spalato, segnando un passo importante nella strategia di rafforzamento del reparto giovane. Le negoziazioni continuano con attenzione, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità di mercato. Seguiranno aggiornamenti sulla possibile conclusione dell'affare e sugli sviluppi futuri.

Mlacic Inter, arriva la prima offerta: ecco la mossa studiata dal club nerazzurro. Le ultimissime notizie di mercato La trattativa tra Inter e Hajduk Spalato per Branimir Mlacic procede senza sosta. Il giovane difensore croato, classe 2007, è finito da tempo nel mirino dei nerazzurri, che hanno già recapitato la prima offerta ufficiale al club. Come riferito da Sky Sport, infatti, i nerazzurri hanno presentato all'Hajduk Spalato

L'Inter ha presentato la prima offerta all’Hajduk Spalato per Branimir Mlacic. La valutazione complessiva è intorno ai 5 milioni di euro. L’intenzione è quella di acquistarlo e poi lasciarlo in prestito in Croazia fino a giugno, come fatto con Sucic @SkySport x.com

